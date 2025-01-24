تجهيز 25 سرير عناية و30 حضانة أطفال و8 أسرّة إذابة جلطات بمستشفى منيا القمح

الشرقية فتحية الديب

نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، زياراته التاسعة الميدانية لمحافظة الشرقية.

وبدأت أولى محطات الزيارة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادى القصبى، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوى، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبى، أمين التنظيم المركزى، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان فى استقبال قيادات الأمانة المركزية، النائب محمد سليم، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وبدأت أولى محطات الزيارة، فى مستشفى منيا القمح المركزى، وقامت قيادات الأمانة المركزية، بافتتاح جناح العناية المركزة كاملة، ويحتوى على 25 سرير عناية مركزة بكافة مستلزماته، و30 وحدة حضانة أطفال، و8 أسرة إذابة جلطات، فضلا عن ملحقات أخرى، وذلك فى إطار الخدمة الصحية بالمحافظة.

يأتى هذا بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، ثمان زيارات لمحافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبنى سويف والمنيا، والفيوم والغربية، ودمياط، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدى والعينى للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.