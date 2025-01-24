بنك التنمية الألمانى يحذر من مخاطر تعرض البلاد لتراجع الاستثمار

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حذر بنك التنمية الألمانى الحكومى KfW من أن البلاد معرضة لخطر التخلف عن الركب فى المقارنة الدولية عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الخاصة والعامة مشيرا الى إن الاستثمار الخاص والعام هو مفتاح القدرة التنافسية والنمو .



وقال ستيفان وينتلز،الرئيس التنفيذى لبنك التنمية الألمانى فى تصريحات نقلتها منصة"دى برسه"اليوم ان هناك قلة فى الاستثمار فى المجالات المهمة.



وبحسب دراسة أجراها بنك KfW للأبحاث، فإن الاستثمارات فى الآلات والمعدات والمركبات فى ألمانيا فى الربع الثالث من عام 2024 أقل بنحو 9 % مقارنة بنهاية عام 2019 .



وفى الولايات المتحدة، تجاوزت الأرقام القيمة التى كانت عليها قبل وقت قصير من تفشى جائحة كورونا بنسبة 11.5 %، وفى الاتحاد الأوروبى بنسبة 1 % .



وأضاف انه علاوة على ذلك، كانت استثمارات البناء السكنى فى المانيا مؤخرًا أقل بنحو 13 فى المائة عن مستواها فى نهاية عام 2019 بينما فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانت هناك زيادة بنحو 1 فى المائة على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ البناء فى جميع البلدان.



وأشار إلى أن الإنفاق على الملكية الفكرية ــ البحث والتطوير، فضلاً عن الاستثمارات فى البرمجيات ــ ينمو بدرجة أقل مما ينبغى فى ألمانيا على الرغم من أن القطاعين الخاص والعام استثمرا ما يقرب من 11 فى المائة أكثر فى الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنهاية عام 2019.



واوضح أنه فى المقابل نجد أن الرقم كان أعلى بنسبة 36 فى المائة فى الولايات المتحدة وأعلى بنحو 27% فى فرنسا.