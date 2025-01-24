بحضور رئيس الوزراء.. فوز فريقى Rewall وقطفة بـ3 ملايين جنيه لكل منهما بـ GEN Z

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن كل الفرق المشاركة في منافسة الطريق إلى النهائي، ببرنامج "GEN Z" تحدى الجامعات، يستحقون دعم الـ2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن كل الأفكار جيدة.

وفاز فريقا "Rewall"، و"قطفة"، بدعم بمبلغ 3 ملايين جنيه لكل فريق.



يذكر فريق "Rewall"، من جامعة سيناء استعرض فكرة مشروعه، ببرنامج "GEN Z"، ضمن حلقات "الطريق إلى النهائي"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وقال أحد أعضاء الفريق، إن فكرة المشروع حائط ذكي يعزل الحرارة توفر 42% من فاتورة الكهرباء، موضحا أن منتج بيئة مستدام من مخلفات الأراضى الزراعية والمبانى، والتي تقلل من استهلاك الكهرباء، فيتم الاستثمار في قطاع التشييد والبناء، والفريق في حاجة إلى 2 مليون جنيه، ويتم توفير فرص عمل واستثمار.



وتساءل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى: "المدخل الرئيسي لأي أحد ليقتنع بالفكرة، هو التكلفة، هيوفر عليا قد ايه؟ وهيوفر في الكهرباء قد ايه؟ وهو العنصر الحاكم للاختيار، وأنا كدولة لو بتقولي إنه تكلفة أقل، طب بيعمل وفرة قد ايه كدولة، هحتاج مئات المليارات كل سنة عشان نعمل الكهرباء، وتيجي تقولي لا بالنموذج دا هوفر 15% لأي مبنى بالتأكيد فكرة رائعة، هل عندنا القدرة إن من أرضنا نقدر نكفي مصر كلها؟".

كما استعرض فريق "قطفة"، من جامعة عين شمس فكرة مشروعه، ببرنامج "GEN Z"، ضمن حلقات "الطريق إلى النهائي"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وقال أحد أعضاء فريق قطفة، إن هناك هدر كبير في العالم، خاصة وأننا ننتج كم كبير من الغذاء ويتم إلقاء نصفها في القمامة، وخاصة مصر من أكثر الدول في الشرق الأوسط هدرا للغذاء، موضحا أن الفكرة تكمن في إنتاج مادة يتم وضعها على الثمار لإطالة العمر الافتراضي، وكلها زيوت طبيعية، ولا يوجد استخلاص كيماويات.



ولفت إلى أنه تم تجربة الفكرة في الفراولة، وتم إطالة عمرها من 8 أيام إلى 20 يوم دون أي تأثير على الصحة، مؤكدا أنه يمكن التصدير بحري بدلا من جوي، ويتم خفض التكلفة 80% من سعر التصدير.



يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامى أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك فى المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و 50 مليونًا من صندوق تحيا مصر، ويشارك فى لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى، ومنهم فريدة خميس وطارق كامل ومحمد شلباية وأحمد شلبى والمهندس هانى عازر والدكتور سامح سعد.