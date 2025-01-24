انطلاق ندوة "تاريخ وزارة الخارجية" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للكتاب

كتب عبد الوهاب الجندى

انطلقت منذ قليل ندوة "تاريخ وزارة الخارجية"، والتى تنظمها وزارة الخارجية ضمن فعاليات محاور الدبلوماسية الثقافة في معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56، ويشارك فيها السفير أحمد فريد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافة، و السفير ناجي غابة، مدير إدارة الوثائق والمحفوظات، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وتعتبر وزارة الخارجية، إحدى أهم مدارس الدبلوماسية المصرية، والتي تخرج فيها أسماء وشخصيات مرموقة، وبرهنت الدبلوماسية المصرية على أنها خط الدفاع الأول عن مصالح مصر في الخارج.

وفي 15 مارس عام 1922 صدر إعلان استقلال مصر عن الحكم البريطاني، وتم إعادة عمل وزارة الخارجية بعد أن توقف لمدة سبع سنوات، حيث أصبح هذا اليوم هو التاريخ الرسمي للاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.