المكسيك تضبط سيارة تحوى 8 آلاف حبة فنتانيل و50 خرطوشة فى ولاية سينالوا

فاطمة شوقى

تمكن عناصر من وزارة الدفاع الوطني من ضبط أكثر من 8 آلاف حبة فنتانيل في سيارة في ولاية سينالوا، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة في البلاد ، كما تم العثور على 50 خرطوشة ، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية .



فنتانيل

وأشارت الصحيفة إلى أنه بفضل معلومات استخباراتية، تمكنت عناصر من الجيش المكسيكي من ضبط سيارة محملة بدروع محلية الصنع، 8532 حبة فنتانيل و50 خرطوشة، وتبلغ قيمة المخدرات المضبوطة 3.5 مليون بيزو مكسيكى.



وتشير التقارير إلى أنه تم العثور على المخدرات المذكورة في شاحنة سوداء اللون. في حين تتهم السلطات الأمريكية الجماعات الإجرامية المكسيكية، وتحديداً كارتل سينالوا وكارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG)، بالاتجار بالفنتانيل، لا توجد بيانات تربط الفنتانيل المكتشف مؤخراً بمنظمة محددة.



وبالإضافة إلى ضبط أقراص الفنتانيل، كانت هناك ضبطيات أخرى في أجزاء أخرى من سينالوا، إحداها في كولياكان، حيث ألقى رجال الأمن القبض على رجل كان يحمل مسدسات ومخازن وخراطيش في سيارة.



في هذه الأثناء، في مازاتلان، استولى أفراد البحرية (سيمار) على سلاحين طويلين ومخازن وسترات تكتيكية، بالإضافة إلى سيارة في بلدة إل زابوتي. وذلك في إطار عملية أطلقوا عليها اسم "سابل".

وأخيراً، عثر الجيش في روزاريتو على مركبة تحتوي على سلاح طويل ومخازن وذخيرة، ولم ترد أنباء عن اعتقالات فيما يتصل بهذه الإجراءات.

وفي عاصمة سينالوا، تم العثور في 21 يناير على عدة كاميرات مراقبة تشكل مركز مراقبة، ويبدو أن أفراد العصابات الإجرامية يستخدمونها.

هذا بالإضافة إلى الاستيلاء على 20 مركبة (اثنتان منها مدرعتان) في مازاتلان، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة أشخاص، كل ذلك على إثر هجوم على عناصر أمن في الولاية.