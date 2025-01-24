الطقس غدا السبت 25 يناير 2025.. شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا

كتب – محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 25 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.



