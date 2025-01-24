السنغال تطلق منصة وطنية لتسهيل الوصول إلى السكن

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تستعد الحكومة السنغالية لإطلاق منصة وطنية مخصصة للوصول إلى السكن، من خلال تقديم لمحة عامة عن برامج الإسكان المتاحة للمواطنين، سواء المقيمين في البلاد أو في الخارج.

وقال وزير التخطيط العمراني فى السنغال، بلال موسى فوفانا- فى تصريح - نقله موقع "سينيبلوس" الإخباري، "هدفنا هو السيطرة على تكاليف بناء المساكن وجعلها في متناول الشعب السنغالي"مشيرا إلى أن هذه المنصة الوطنية ستمكن كافة المواطنين من الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بمشاريع الإسكان الحالية، المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.



وأشار فوفانا إلى أن الرئيس باسيرو ديوماي فايي، كان قد وضع قضية الإسكان في قلب مشروعه التنموي، مضيفا أن الوضع الحالي مقلق حيث "يتم اليوم إنفاق 54% من دخل السنغاليين على الإيجار، وهو رقم أعلى بكثير من المعدل الطبيعي الذي يجب أن يكون حوالي 30%".



وأرجع الوزير السبب في ذلك إلى العجز المزمن في المساكن، لافتا إلى أن العجز التراكمي في المساكن منذ عام 2013 بلغ نحو 300 ألف منزل، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى القضاء على هذا العجز خلال عشر سنوات.