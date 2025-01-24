الرئيس الجزائري يؤكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع ناميبيا

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع ناميبيا، بما يعكس الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك في رسالة خطية من الرئيس الجزائري، إلى نظيره الناميبي نانقولو مبومبا، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي سلمها وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، خلال لقائه الخميس، الرئيس الناميبي في العاصمة ويندهوك، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون، وفقا لبيان للوزارة، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وبحسب البيان، شكل اللقاء، فرصة لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الثنائية المميزة بين الجزائر وناميبيا وبحث سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يساهم في دعم التعاون على المستويين الإقليمي والدولي خاصة تلك المرتبطة بملف إصلاح الهيئة الأممية.

كما ناقش الجانبان القضايا ذات الأولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك وتعزيز آليات التشاور في إطار العمل القاري المشترك.