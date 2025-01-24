الرئيس التونسى يتلقى رسالة خطية من نظيره الموريتانى تتعلق بالعلاقات الثنائية

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تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلّم الرسالة وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه، وذلك خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الغزواني، وفقا لبيان للرئاسة التونسية أوردته وكالة "تونس إفريقيا للأنباء".

وأكد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، حرص بلاده القوي على تطوير العلاقات المتميزة مع موريتانيا، مشددا على ضرورة أن تكون الدول الإفريقية في موعد مع التاريخ، حتى تتبوّأ القارة الإفريقية مكانها الطبيعي في العالم، لافتا إلى أن التحديات التي تواجهها إفريقيا اليوم، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن مواجهتها بشكل فردي، وهو ما يقتضي إرساء مقاربة جماعية بفكر مشترك ومفاهيم جديدة.

من جانبه، وصف المبعوث الخاص المويتاني - في تصريح عقب اللقاء - العلاقات بين البلدين بالمتميزة، مؤكدا أن بلاده سعيدة جدا بدعم ومؤازرة تونس لها في مختلف المناسبات والمحافل الدولية.