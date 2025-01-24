الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة

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أعلن الجيش الأردنى اليوم /الجمعة/ إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة؛ بواسطة طائرة مسيرة (درون).



وقال مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - فى بيان اليوم - إن "قوات حرس الحدود فى المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات؛ أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة؛ حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضى الأردنية"، مبيناً أنه جرت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل - بكل قوة وحزم - لتسخير الإمكانات؛ للتصدى لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب؛ للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.