افتتاح معرض الملك رمسيس الثانى وكنوز الفراعنة فى طوكيو 8 مارس المقبل

كتب ـ أحمد جمعة

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل إقامة معرض الملك رمسيس الثاني وكنوز الفراعنة وافتتاحه رسمياً يوم 8 مارس المقبل في طوكيو ولمدة 6 أشهر حتي سبتمبر 2025، وذلك في أول جولة آسيوية للمعرض المشار إليه ضمن الجولة العالمية الحالية له، حيث شارك في الحديث بالمؤتمر السيدة محافظ طوكيو "يوريكو كويكي" وكل من الدكتور زاهي حواس – عالم الآثار ووزير الدولة الأسبق، والدكتور محمد إسماعيل أمين عام المجلس الأعلي للآثار، والسفير محمد أبو بكر السفير المصري في اليابان، ورواد علم المصريات اليابانيين وفي مقدمتهم الدكتور "ساكوزجي يوشيمورا" رئيس فريق التنقيب الأثري الياباني من جامعة "واسيدا"، فضلاً عن مشاركة واسعة من قبل أكبر وكلاء وشركات السياحة اليابانية ومجموعة من كبريات وسائل الإعلام اليابانية والأجنبية والشخصيات العامة.



وأكدت سفارة مصر لدى اليابان، أن المشاركة والتفاعل الكبيرين مع فعاليات المؤتمر الصحفي عكست الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه الجانب الياباني لاستضافة طوكيو لأكبر معرض أثري يُنظم تحت رعاية الحكومة المصرية في تاريخ العلاقات الثنائية المُمتدة بين مصر واليابان، والذي يضم نحو 180 قطعة أثرية من أهم المقتنيات الأثرية الأصلية للملك رمسيس الثاني، حيث يعد هذا المعرض الثالث من نوعه الذي يُنظم بموافقة ورعاية الجانب المصري بعد معرضي الملك "توت عنخ آمون" في اليابان عامي 1965 و2012.



في كلمتها الافتتاحية، أكدت "يوريكو كويكي" محافظ طوكيو على المردود الثقافي الكبير لهذا الحدث الفريد الذي يسلط الضوء على تاريخ مصر العريق، منوهةً إلى أن توقيت إقامته يتزامن مع ذكرى مرور 35 عاما على اتفاقية التوأمة المبرمة بين محافظتي القاهرة وطوكيو، كما أعربت في ذات الصدد عن سعادتها بزيارة المتحف المصري الكبير مؤخراً خلال زيارتها لمصر في نوفمبر 2024 عقب افتتاحه بشكل تجريبي، وهو التطور الذي من شأنه ان يضفى المزيد من الزخم على العلاقات الوثيقة بين البلدين.



من جانبه، أبرز الدكتور حواس خلال المؤتمر القيم التاريخية والإنسانية الفريدة لهذا المعرض الرائع الذي سيتناول ارث ثقافي وانساني يسترجع عظمة الحضارة المصرية القديمة ويستعرض الجانب التاريخي لأحد أهم ملوكها والذي يلقب "بملك الملوك" الذي وثق إنجازاته على مدار فترة حكمه بالعديد من التماثيل الضخمة والشاهقة التي لم يسبقه أحد في تصميمها. ووجه د. حواس الدعوة إلى اليابانيين لزيارة مصر للاستمتاع بالمعالم والمقاصد السياحية المصرية ولما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة من اكتشافات آثرية هامة وشيكة، وأبرزها افتتاح مقبرة الملك "رمسيس الثاني" إلى جانب الكشف عما تضمه الممرات السرية بهرم "خوفو" والتي يأمل أن تؤدي في نهاياتها إلى مقبرة الملك الآثرية إضافة إلى هرم الملك "حوني" الذي تم اكتشافه بالتنسيق مع فريق التنقيب الياباني ويعود تاريخه إلى 4200 سنة قبل الميلاد.



أوضح د. محمد إسماعيل الأمين العام لمجلس الآثار، أن المعرض الحالي سيعتبر الأبرز والأهم من بين المعارض التي تم تنظيمها بالسابق، وذلك اتصالا بالقطع الأثرية الفريدة التي يتضمنها لاستعراض الجوانب الحياتية المختلفة للملك "رمسيس الثاني" أعظم ملوك مصر القديمة، والتي تغادر الأراضي المصرية للمرة الأولى من خلال هذا المعرض الذي تعد طوكيو محطته السادسة بعد عرض متنقل لمقتنياته امتد لأربع أعوام متواصلة في متاحف الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وأستراليا، مبرزاً كذلك الاكتشافات الآثرية المصرية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً وتطلعه لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري.



من جانبه، أعرب السفير محمد أبو بكر عن سعادته بقرب افتتاح معرض "الملك رمسيس الثاني" في طوكيو الذي يترقبه اليابانيون من مختلف الأعمار بشغف باعتباره فرصة استثنائية وفريدة لمشاهدة مجموعة من أفضل وأندر الآثار المصرية التي تزور القارة الآسيوية لأول مرة وباعتباره المعرض الأول للآثار الأصلية في اليابان منذ أكثر من 10 سنوات، داعياً لترتيب زيارات لطلاب المدارس والجامعات لزيارة المعرض وكذا الأجانب الذين يزورن اليابان بالنظر إلى الارتفاع الكبير في معدلات السياحة الوافدة لليابان مؤخراً. كما دعا اليابانيين لزيارة مصر للتعرف عن قرب على الحضارة المصرية العظيمة التي تعد إرثاً إنسانياً مشتركاً، خاصة أن عام 2025 سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير وقاعة عرض المقتنيات الذهبية للملك "توت عنخ أمون"، والذي يعد أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم، مؤكداً على أنه بعد زيارة اليابانيين لمعرض رمسيس الثاني في طوكيو يمكنهم السفر إلى مصر للسياحة وزيارة المتحف المصري الكبير الذي يستقبلهم في بهوه تمثال الملك رمسيس الثاني المعروف، موجهاً الشكر للمجلس الأعلى للآثار والجانب الياباني والشركة المُنظمة للمعرض على العمل الدؤوب الذي سيتيح الفرصة لليابانيين للاستمتاع بالمقتنيات الآثرية الأكبر والأقيم التي تعرض لأول مرة خارج مصر.



