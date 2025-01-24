استشهاد شابين فلسطينيين إثر قصف الاحتلال مركبة فى جنوب جنين بالضفة الغربية

محمد جمال

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم /الجمعة/، إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مركبة فى قباطية جنوب جنين، وفقا لما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة مسيرة قصفت مركبة فى منطقة جبل الداموني، بالقرب من المركز الطبى فى قباطية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وباشرت بعمليات تمشيط فى محيط مكان القصف.



وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، كما أوقف الجنود عددا من الشبان وأجروا تحقيقا ميدانيا معهم، وأجبروا عائلة زكارنة على إخلاء منزلها، ونشروا القناصة فى المنازل المجاورة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعدة آليات وحاصرت منزلاً، وطالبت من فيه بالخروج عبر مكبرات الصوت.



وفى مدينة الخليل، أصيب شقيقان، مساء اليوم الجمعة، بجروح ورضوض، خلال احتجازهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى معسكر شرق المدينة، لأكثر من ست ساعات ونكل بهما؛ ما أدى لإصابتهم بجروح ورضوض، نقلا على إثرها الى مستشفى الخليل الحكومي.



وتعانى أكثر من 800 عائلة فلسطينية فى تلك المنطقة وفى عدة أحياء من البلدة القديمة فى مدينة الخليل، ظروفا حياتية صعبة، نتيجة الإجراءات القمعية والعنصرية التى تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة عليهم.



ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحام لقرية كفر نعمة غرب رام الله.



وشهدت قرية كفر نعمة مواجهات أعقبت اقتحامها من قبل قوات الاحتلال بداعى إنزال رايات الفصائل التى رفعت فى إطار الاستعداد لاستقبال أسرى من البلدة من المقرر الإفراج عنهم غداً /السبت/، ضمن الدفعة الثانية فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار.



وفى السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اليمين الحاكم فى إسرائيل يدفع الشعب الفلسطينى إلى مربعات لا يريدها ويهدد مستقبل أجياله، مستظلا بسقوط دولى غير مسبوق فى اختبار القانون الدولي، وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وازدواجية معايير لدى الدول التى تدعى التمسك بحل الدولتين، وتوفر الغطاء والحماية والدعم للاحتلال.



وأضافت الوزارة - فى بيان، مساء اليوم - إنه على مرأى ومسمع العالم الذى يدعى الحضارة بات أكثر من مليونى فلسطينى بلا مأوى ولا مقومات حياة، ولا حقوق مدنية لهم فى قطاع غزة، بعد أن ارتكبت اسرائيل أبشع جرائم التطهير العرقي، وتدمير وطنهم بالكامل لدفعهم بقوة الخراب للهجرة.



وأوضحت أن أكثر من 3 ملايين فلسطينى حولتهم دولة الاحتلال إلى مساجين فى مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، وتتحكم بقدرتهم على الوصول لأعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم، فى أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصرى "الأبرتهايد".



وأكدت الوزارة أنها تتابع حراكها لفضح تلك الانتهاكات التى ترتقى لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولى بالضغط الجدى لرفع الظلم المفروض على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحياة بكرامة فى أرض وطنه ودولته.