اتحاد المقاولين الفلسطينيين ينفى شائعات احتكار شركة مصرية لإدخال الكرفانات لغزة

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، المهندس سهيل السقا، مساء اليوم، الجمعة، عن حقيقة الأخبار المتداولة حول احتكار شركة مصرية لإدخال الكرفانات إلى قطاع غزة.



وقال السقا في توضيح صادر عن مكتبه: "لقد تابعت ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن شركة أبناء سيناء تمنع إدخال الكرفانات إلا من خلالها، وتواصلنا مع الشركة، وتم التأكيد أن هذا كلام عار عن الصحة، وليس له أساس من الصحة".



وكشف السقا عن ترتيبات تجري لتنظيم العلاقه المستقبلية مع اتحاد المقاولين ومجموعة أبناء سيناء للمرحلة القادمة، بما يخدم مصلحة جميع المقاولين وأهلنا في غزة.