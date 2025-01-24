أيرلندا: إلغاء المئات من الرحلات الجوية بسبب العاصفة إيوين

أحمد علوى

أعلن مطار دبلن الدولي في أيرلندا اليوم الجمعة إلغاء المئات من الرحلات الجوية بسبب العاصفة "إيوين" التي اجتاحت البلاد مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 114 ميلا في الساعة.



وأضاف المطار - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن شركات الطيران ألغت أكثر من 200 رحلة مغادرة ووصول محذرة من احتمال إلغاء وتأخير المزيد من الرحلات الجوية على مدار اليوم.



وأشارت القناة إلى أن مطاري "جلاسكو الدولي وإدنبرة" في أيرلندا قاما أيضا بإلغاء العشرات من الرحلات جراء العاصفة "إيوين" التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.