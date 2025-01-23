اليوم السابع
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يونيسيف: سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيدا فى العالم

الخميس، 23 يناير 2025 05:44 م
يونيسيف: سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيدا فى العالم سوريا
محمد شرقاوى

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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أنّ سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيدا فى العالم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل.


وأوضحت المنظمة، أنّ ملايين الأطفال والعائلات مازالوا فى سوريا يواجهون ظروفا قاسية.







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