اليوم السابع
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الخميس، 23 يناير 2025 11:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن تشارك في مناقشة تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف

الخميس، 23 يناير 2025 09:59 م
وزيرة التضامن تشارك في مناقشة تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جنيف للمشاركة في مناقشة تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وذلك تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما تلقي وزيرة التضامن الاجتماعي الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر حول ماحققت مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وسيشهد الحدث مشاركة واسعة من عدة دول.

وستشارك مصر فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات.

 







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وزيرة التضامن

وزيرة التضامن فى جينيف

مصر أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجينيف



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