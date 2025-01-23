منظمة الصحة العالمية: جورجيا أصبحت خالية من الملاريا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إنه بعد جهود دامت قرابة قرن من الزمان، حصلت جورجيا على شهادة خلوها من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية، ومع إعلان اليوم، تنضم جورجيا إلى 45 دولة ومنطقة واحدة حققت هذا الإنجاز.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "اليوم نهنئ شعب جورجيا على عقود من العمل المستهدف والمستدام للقضاء على الملاريا، أحد الأمراض القاتلة الرئيسية في العالم". وأضاف: "إن التزام جورجيا ونجاحها يمنحنا الأمل في إمكانية الوصول إلى عالم خالٍ من الملاريا".

وقال الدكتور هانز هنري كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا: "إن هذا إنجاز ضخم يستحق الاحتفال به؛ فبإنجاز جورجيا، أصبحت منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية أقرب إلى البدء في الحصول على شهادة خلوها من الملاريا باعتبارها أول منطقة خالية من الملاريا في العالم".

وأضاف: "إن هذا لا يحدث من فراغ، بل أصبح ممكناً بفضل الاستثمار المستدام وتفاني القوى العاملة الصحية والجهود المستهدفة في الوقاية والكشف المبكر والعلاج الفعال لجميع حالات الملاريا".

تمنح منظمة الصحة العالمية شهادة القضاء على الملاريا عندما يثبت بلد ما، بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، أن سلسلة انتقال المرض المحلية قد انقطعت على الصعيد الوطني لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية سابقة.

وأشار وزير الصحة ميخائيل سارجفيلادزي إلى أن حصول جورجيا على شهادة خلوها من الملاريا هو اعتراف باستدامة نظامها الصحي، "هذا النجاح يعني أن جورجيا قادرة على معالجة التحديات الصحية المهمة".

تحدي طويل الأمد

لقد ابتليت جورجيا بالملاريا منذ العصور القديمة. وقبل إدخال جهود المكافحة المنهجية في أوائل القرن العشرين، كان هناك ما لا يقل عن 3 أنواع من طفيليات الملاريا - المتصورة المنجلية والمتصورة الملارية والمتصورة النشيطة - متوطنة في البلاد. وفي عشرينيات القرن العشرين، كان ما يقدر بنحو 30% من السكان يعانون من الملاريا التي تسببها أنواع الملاريا المتصورة النشيطة .

بحلول عام 1940، ساعدت برامج مكافحة البعوض واسعة النطاق في الحد من حالات الملاريا بشكل كبير من خلال تحسين الوصول إلى مرافق التشخيص والعلاج. ومع ذلك، بعد بضع سنوات، تسببت الحرب العالمية الثانية في زيادة كبيرة في حالات الملاريا بسبب حركة السكان والضغط على المرافق الصحية.

في فترة ما بعد الحرب، أطلقت جورجيا برنامجاً مكثفاً يهدف إلى القضاء على الملاريا، باستخدام أدوية أحدث، ورش المبيدات الحشرية، والمراقبة الحشرية القوية. ونجحت الحملة في وقف انتقال الملاريا المنجلية بحلول عام 1953، والملاريا النشيطة بحلول عام 1970.

ظلت جورجيا خالية من الملاريا لمدة 25 عاماً، ولكن بحلول عام 2002، عادت الملاريا إلى الظهور في البلاد حيث تم الإبلاغ عن 474 حالة.

تجديد الالتزامات لوقف المرض



وفي عام 2005، وقعت جورجيا، إلى جانب 9 بلدان أخرى في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، على إعلان طشقند، مؤكدة بذلك تعهدها بالقضاء على الملاريا. وقد أدت التدخلات المكثفة التي تلت ذلك إلى الحد بشكل كبير من حالات الإصابة بالملاريا في جورجيا، حيث تم تسجيل آخر حالة محلية في عام 2009. وبحلول عام 2015، أبلغت جميع البلدان الـ 53 في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك جورجيا، عن عدم وجود حالات محلية للملاريا.

ولمنع عودة انتشار الملاريا في المنطقة، أصدر الموقعون الأصليون على إعلان طشقند بيان عشق آباد في عام 2017، متعهدين ببذل كل الجهود للبقاء خالية من الملاريا. وتركيا هي الدولة الوحيدة المتبقية في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي حصلت على شهادة خلوها من الملاريا.

في عام 2024، أثناء عملية إصدار شهادة خلو جورجيا من الملاريا، لاحظ أعضاء المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بالقضاء على الملاريا وإصدار الشهادة ، وهي هيئة استشارية مستقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن جورجيا لديها نظام صحي يعمل بشكل جيد ومزود بالموارد الكافية، وتعاون قوي بين القطاعين العام والخاص، والتزام سياسي بالحفاظ على وضع خالٍ من الملاريا.