مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تدافع بعاصمة كمبوديا

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أعلن مسئولون في كمبوديا اليوم الخميس، مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين؛ في حادث تدافع وقع عندما احتشد المئات من الأشخاص للحصول على أموال ومواد غذائية من أحد الأغنياء بمناسبة العام القمري الصيني الجديد.

وقال المتحدث باسم الشرطة سام فيتشيكا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن التدافع وقع عند مجمع "سوك كونج" في العاصمة بنوم بنه حيث احتشد العديد من الأشخاص للحصول على مواد غذائية ونقود، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أن سيدتين ورجلين تتراوح أعمارهم بين 37 و71 عاما لقوا مصرعهم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الضحايا قد لقوا مصرعهم في حادث التدافع أم متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم بمجرد سقوطهم على الأرض.

من جانبها، قامت السلطات - عقب وقوع التدافع - بتفريق المحتشدين وتعليق تسليم الهدايا.

يشار إلى أنه عادة ما يقوم "سوك كونج" وغيره من الأثرياء في العاصمة بنوم بنه بتقديم الهدايا للفقراء سنويا بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.