محافظ جنوب سيناء يضع إكليل زهور على نصب شهداء الشرطة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بطور سيناء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 ،رافقة اللواء محمد عناني، مساعد في وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، واللواء اح عادل الغويط مساعد قائد الثالث ، ويحمل هذا اليوم ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

فى سياق متصل، ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة رقم 1 لعام 2025 بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

بحضور بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ونواب مجلسى النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية وإدارات الديوان العام وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.



واستهل المحافظ الاجتماع بمطالبه جميع أعضاء المجلس التنفيذي ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمدن المحافظة، وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ضرورة حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وسرعة، كما وجه رؤساء والمدن ومديري المديريات الخدمية بالعمل على تحقيق رضا المواطنين التعامل السريع مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء.



و شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الهامة، منها ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين في التصالح، علي أن تكون أهم اولويات رئيس كل مدينة.

كما أشار المحافظ لعدد من الفعاليات التي تتم خلال الفترة القادمة للترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، كما أشار لاحتفالية العيد القومي للمحافظة ومراسم رفع العلم بطابا في التاسع عشر من مارس مشيرا انه سيتم التنظيم لتلك الاحتفالية في الأسبوع الأخير من فبراير قبل شهر رمضان المبارك مشددا علي الظهور بالمظهر الحضارى الذي يتناسب مع الحدث وسمعة المحافظة العالمية، موجها بضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة لتقديم العروض الفلكلورية لفرق المحافظة المختلفة، كما وجه بإقامة سوق اليوم الواحد بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة علي مدار ايام الاحتفال لعرض كافة السلع لأهالى مدينة طابا بأسعار مخفضة.



وجه المحافظ أيضا فى بداية الجلسة علي تنظيم وإحياء ليالى رمضان بجميع مدن المحافظة بالتنسيق بين الثقافة والأوقاف، كما وجه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بتوفير 1000 وجبة إفطار ساخنة يوميا طوال أيام رمضان لتوزيعها على المستحقين بمدينة طور سيناء العاصمة بمنازلهم .