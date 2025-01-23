محافظ القاهرة يبحث بدء المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية

كتب سيد الخلفاوى

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء المرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية، وتحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط المدينة.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ود.عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، والدكتورة سحر عطية أستاذ العمارة وعضو مجلس النواب، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق وعدد من المختصين.

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني للمنطقة.

وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لاستكمال أعمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصي استفادة من الأصول و الفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة، وتطوير الممرات البينية والتي تمثل جزء هام من تركيب وشكل القاهرة الخديوية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل و باعتبارها نواة هامة وخطوة أساسية لتطوير المنطقة، والأنشطة الترفيهية والسياحية بها، وكذلك لتعزيز تراثها و هويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا، كما تم مناقشة دراسة مشاركة القطاع الخاص فى أعمال التطوير تحت إشراف جهاز التنسيق الحضارى، وتضم المرحلة الثالثة تطوير العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب.