محافظ الدقهلية يشهد توزيع مكانس يدوية وحاويات معدنية لجمع القمامة

الدقهلية شريف الديب

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم توزيع مكانس يدوية على أحياء مدينة المنصورة، وتوزيع 84 حاوية معدنية لجمع القمامة، 34 بحي جنوب، 40 بمركز أجا، 10 بمركز تمي الامديد، وأكد أننا لا ندخر جهدا في سبيل استمرارية دعم ورفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه المكانس وحاويات جمع القمامة تأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والحفاظ على مكتسبات تطوير منظومة النظافة التي حققناها على مدار الفترة الماضية، وتأتي كمرحلة أولى تجريبية يتم تطبيقها في المدينة لتنتقل إلى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه المعدات تأتي في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يحقق التنمية البيئية المستدامة والمشاركة كذلك في مختلف المجالات لتوفير خدمات متنوعة للمواطنين.

من جهته أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن المكنسيات تعمل بشكل آلى ويستخدمها العمال لكنس ورفع الأتربة من الشوارع والميادين والأرصفة بما يوفر الجهد ويعظم الاستفادة بكنس مساحات واسعة بأقل مجهود وكفاءة عالية، وتم توزيعها بالمدينة لتقوم بأعمال الكنس بشارع الكورنيش والمشاية.