فرنسا: وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يمهد لسلام دائم على أساس حل الدولتين

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ضرورة أن يمهد وقف إطلاق النار في غزة الطريق إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني - بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، أن الوزيرين أشادا - خلال الاتصال - بالعلاقات الثنائية المتميزة بين فرنسا والبحرين، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، كما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية، ولا سيما حماية المحيطات.

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة الحشد خاصة قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) الذي سيعقد في مدينة (نيس) الفرنسية، خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو القادم.