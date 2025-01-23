فايننشال تايمز: ترامب سيكلف مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بملف إيران

محمد جمال

قالت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر أن دونالد ترامب سيكلف مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بملف إيران، مؤكدة أن ويتكوف قد يقود جهودا بشأن برنامج إيران النووى كجزء من مهمة أوسع لوقف الحروب بالمنطقة.

وذكرت الصحيفة إن الخطوة تعنى أن ترامب مستعد للمضى قدما فى المساعى الدبلوماسية قبل زيادة الضغط على طهران.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يقود ويتكوف الجهود المتعلقة ببرنامج إيران النووى كجزء من مساعى الرئيس الأمريكى الأوسع لوقف الحروب فى المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب ومستشاريه في اجتماعاتهم الأولية ألمحت إلى أنهم يريدون إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا لتجنب مواجهة أوسع مع إيران.

وأفادت أن بعض المسؤولين فى إدارة ترامب قالوا لدبلوماسيين أجانب إنهم يتوقعون أن يقود ويتكوف الجهود لاستكشاف إمكانية الوصول إلى تسوية دبلوماسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي سابق القول إنه لا يعتقد أن إدارة ترامب ستستخدم القوة في بداية ولايتها قبل محاولة استنفاد الوسائل الأخرى.