فاكسيرا تعلن توفير تطعيم الحمى الشوكية بمراكز التطعيمات

كتب وليد عبد السلام

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن تطعيم الحمى الشوكية الرباعي المقترن متوفر بمراكز تطعيمات المصل واللقاح.

وقالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن تطعيمات المدرسة تكون ضد الحمي الشوكية أو الالتهاب السحائي، وضد الدفتيريا والتيتانوس أو الثنائي.

وأضافت فاكسيرا أن تطعيمات المدارس مهمة لأن الامراض التى يتم التطعيم من أجلها خطرة ويمكن أن تؤدى للوفاة وتنتشر فى التجمعات ولو في طفل واحد مصاب ممكن يعدى باقى الأطفال.

وتابعت: "تطعيم الصحة في الأشهر الأولى من العمر لا تتضمن السحائي، وبالتالي فالطفل معرض للمرض إلا لو تم تطعيمه بلقاح الحمى الشوكية مع تطعيمات المدرسة أو في أى مكان آخر".

أما الثنائي فمن الطعوم المهمة ويحصل عليه الطفل عند عمر الشهرين والأربعة والستة أشهر والسنة ونصف، وللأسف كفاءته داخل جسم الطفل بتقل مع الوقت فمحتاج التنشيطية التى يحصل عليها حملة المدرسة.