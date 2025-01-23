"طلبنا من ربنا يهلك أعادينا.. قهرنا عدونا ورجعنا أراضينا" احتفالات مستمرة بغزة

كتب أحمد جمعة

يواصل النازحون الفلسطينيون فى قطاع غزة الاحتفال بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فى غزة بعد 15 شهرا من المذابح والإبادة الجماعية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين، ونظم عدد من الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين فاعليات للاحتفاء باتفاق وقف الحرب.

تداول عدد من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين مقاطع مصورة توثق احتفالاتهم بنجاح الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ومع دخول وقف إطلاق النار فى قطاع غزة حيز التنفيذ يومه الخامس، تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتى ستنفذ السبت.

وبموازاة ذلك، يتم الحديث عن بدء الترتيبات لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك، فى وقت تواصل طواقم الدفاع المدنى بالقطاع بانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام والأنقاض.



وتواصل طواقم الدفاع المدنى ومواطنون أعمال البحث عن جثامين فلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض، فى حين يحول نقص المعدات والآليات الثقيلة دون انتشال العشرات منهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب بصدد أن تتسلم من حركة حماس الجمعة، أسماء 3 مجندات ومدنية إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة، تمهيدا لإطلاق سراحهن السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

ومن المقرر أيضا أن تتسلم إسرائيل، السبت، القائمة الكاملة التى تعهدت حماس بتسليمها، والتى تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفى السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو، تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتأكيد على دعم واشنطن لحليفتها.