ضمن "بداية".. مياه سوهاج تبحث توعية المواطنين والخدمات المقدمة بالمنشاة

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استطلاع رأى بمركز المنشاة بسوهاج للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين بالإضافة إلى إجراء استطلاع راى تليفونى لعدد 50 مشتركا من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى خلال شهر يناير الجارى عبر الخط الساخن 125.

كما تم استطلاع آراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء بمركز المنشاة للتأكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن وكذلك بحث شكواهم وحلها فى حالة وجود ذلك.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف واستطلاعات الرأى أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام بتوعية المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.