صور تريلا أطاحت بميكروباص ثم سقطت من الطريق فى البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

ينشر "اليوم السابع" صورا لحادث تصادم تريلا اصطدمت بميكروباص ثم انقلبت أسفل وصلة دهشور وصولا إلى مدينة 6 أكتوبر.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى وصلة دهشور، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.





تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق بالبدرشين المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين فى البداية تصادم تريلا وميكروباص ثم انقلابها أسفل الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المشرحة وأصيب 12 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.



السيارة المتسببة فى الحادث















الإسعاف فى موقع الحادث



سيارة ميكروباص