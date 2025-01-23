رئيس وزراء فلسطين يثمن دور مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

كتب أحمد جمعة

التقى السفير ايهاب سليمان، سفير مصر في رام الله، الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينى، حيث استعرض "سليمان" الجهود التي اضطلعت بها مصر على الأصعدة الدبلوماسية والقانونية والإنسانية طوال فترة الحرب والتي توجت بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى الجهود المبذولة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، فضلا عن التحركات الجارية لنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة. كما شدد على موقف مصر الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني على الشكر للدولة المصرية على الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها طوال الفترة الماضية، مثمناً الدور المحورى الذي لعبته مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.