تقرير: فرنسا تعانى من أعلى مستوى للاكتئاب بين الدول الأوروبية

فاطمة شوقى

تناول تقرير جديد مستويات الاكتئاب في مختلف أنحاء أوروبا وبين الأفراد الأكبر سنا والأصغر سنا، ويبدو المستقبل بالنسبة لفرنسا قاتما بشكل خاص، حيث أن فرنسا تعانى من أعلى مستوى من الاكتئاب بين الدول الأوروبية منذ ما قبل ظهور وباء كورونا وحتى الآن.

وكشف تحليل أجراه الذراع الإحصائي لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية أن معدل الاكتئاب في فرنسا كان حوالي 11% قبل الوباء، وهو أعلى معدل بين جميع البلدان الأوروبية، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

واستند التقرير على بيانات من المسح الصحي الأوروبي الذي يتم إجراؤه كل ست سنوات وشمل حوالي 300 ألف شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وصربيا.

ويأتي التقرير في وقت أشارت فيه العديد من الدراسات إلى تفاقم أزمة الصحة العقلية في السنوات التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وخاصة بين الشباب في فرنسا ودول أوروبية أخرى. وركز التقرير الجديد أيضًا على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

وقالت جوسلين كابوش، مديرة الأبحاث الفخرية في مختبر علوم الأعصاب بجامعة السوربون (Neuro-SU) في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، ليورونيوز هيلث إنها على الرغم من عدم وجود تفسير لديها، فقد سجلت فرنسا مستوى "أعلى نسبيًا" من الاكتئاب وبالمقارنة مع البلدان الأخرى، قد يكون هذا بسبب عدة أشياء.



وقال كابوتشي، الذي لم يشارك في الدراسة: "على الرغم من أننا نخدم بشكل جيد نسبيا في مجال الصحة والتعليم، إلا أننا لا نزال في حاجة إلى بذل جهود كبيرة في رعاية كبار السن". وأضاف أن الاكتئاب يمكن أن يتحسن مع زيادة الاستثمار في الطب النفسي والابتكار العلاجي.





ما هي العوامل التي تساهم في الاكتئاب في الدول الأوروبية؟



وبشكل عام، أظهر التحليل الجديد أن أعلى مستويات الاكتئاب وجدت في بلدان شمال وغرب أوروبا. ولكن في حين أن الاكتئاب نادر بين الشباب في دول جنوب وشرق أوروبا، فإنه أعلى بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر في تلك البلدان، وفقا للتقرير.



على سبيل المثال، في البرتغال ورومانيا وكرواتيا، تجاوزت معدلات الاكتئاب 15% بين كبار السن. وبحسب بيانات المسح، كانت النساء الأكبر سنا أكثر اكتئابا من الرجال الأكبر سنا، وكان كبار السن الأوروبيون الذين يعانون من سوء الصحة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ويقول مؤلفو التقرير إن حقيقة أن المزيد من كبار السن الأوروبيين يعانون من مشاكل صحية في بلدان شرق وجنوب أوروبا قد تفسر ارتفاع معدل انتشار الاكتئاب في تلك البلدان. "على سبيل المثال، في كرواتيا أو لاتفيا، حيث أفاد ما يقرب من 40% من كبار السن بمعاناتهم من مشاكل صحية، فإن معدل انتشار الاكتئاب مرتفع: 16% و9% على التوالي"، كما أشار مؤلفو التقرير.



ويبدو أن العزلة الاجتماعية والترمل يؤثران أيضًا على الاكتئاب بين كبار السن. ومن بين الأوروبيين الأصغر سنا، كانت أعلى معدلات الاكتئاب في الدنمارك والسويد وفنلندا، تليها دول أوروبا الغربية. كان معدل الاكتئاب بين الشباب أقل في بلدان شرق وجنوب أوروبا.