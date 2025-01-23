ترامب: سيكون من الجيد حل المشاكل مع إيران دون ضرب إسرائيل لمنشآتها العسكرية

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيكون من الجيد حل المشاكل مع إيران دون ضرب إسرائيل لمنشآتها العسكرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتزم تكليف مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بإدارة المخاوف الأمريكية بشأن إيران، مما يشير إلى أن الرئيس الأمريكى مستعد لاختبار الدبلوماسية قبل تصعيد الضغط على طهران.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يقود ويتكوف الجهود المتعلقة ببرنامج إيران النووى كجزء من رؤية ترامب الأوسع لـ "وقف الحروب" فى المنطقة.

وخلال فترة الانتقال، وضعت إدارة ترامب إجراءات محتملة لإعادة فرض حملة "الضغط الأقصى" على إيران، عبر فرض عقوبات جديدة أو مراقبة أكثر صرامة للإجراءات الحالية.

ومع ذلك، أشار ترامب ومستشاروه فى اجتماعات أولية إلى أنهم يرغبون فى إبقاء خيار تجنب مواجهة أوسع مع إيران مفتوحا.

وكان ترامب قد انسحب فى عام 2018 من الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى العالمية، ثم فرض عقوبات صارمة وحذر من أن إيران ستواجه "نهاية رسمية" إذا قررت مواجهة واشنطن أو متابعة تطوير أسلحة نووية.