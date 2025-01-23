ترامب: سأطلب من السعودية زيادة استثمارتها فى أمريكا بمبلغ تريليون دولار

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار فى الولايات المتحدة، وكشف أنه سيتوجه بطلب لولى العهد السعودى محمد بن سلمان غداة المكالمة التى أجراها الأمير معه مساء الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وفى خطاب عبر الإنترنت أمام مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، قال ترامب إنه سيطلب من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أن يصل مبلغ الاستثمار إلى تريليون دولار.

ووعد ولى العهد السعودى، الخميس، بتعزيز استثمارات بلاده والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار، فى خطوة تعطى انطباعا عما ستكون عليه العلاقة بين الرياض وإدارة دونالد ترامب من تقارب وتعاون وثيق.

وجاء ذلك فى اتصال هاتفى أجراه ولى العهد السعودى بترامب بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة الأمريكية.

وكانت زيارة ترامب الخارجية الأولى عام 2017 إلى الرياض. والأسبوع الجارى قال مازحا إنّ تعهدات مالية كبيرة قد تقنعه بأنّ تكون السعودية مجددا أول بلد يزوره.

كما دعا ترامب فى خطابه بدافوس السعودية ومنظمة "أوبك" إلى "خفض أسعار النفط" فى خطاب.

وقال ترامب "سأطلب من المملكة العربية السعودية وأوبك خفض أسعار النفط.