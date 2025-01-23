ترامب: سأتقدم بالاستئناف ضد تعليق القاضى الفيدرالى قرار منح الجنسية بالولادة

محمد جمال

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيستأنف ضد تعليق القاضى الفيدرالى قراره بشأن الجنسية بالولادة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أصدر قاض ٍفيدرالى أمريكى، الخميس، قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة، ليرد ترامب بأنه سيستأنف القرار.

وأصدر قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوفنور، بناء على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذى الذى وقعه الرئيس الجمهورى يوم الاثنين خلال أول يوم له فى منصبه.

وقال القاضى لمحامى فى وزارة العدل الأمريكية يدافع عن أمر ترامب "هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ".

وبعد لحظات على أدائه اليمين الدستورية، أصدر ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية الهادفة إلى الحد من الهجرة وتغيير الطريقة التى تحدد الولايات المتحدة من خلالها الأشخاص الذين يحق لهم العيش فيها.

وجاء فى الأمر التنفيذى أن الأطفال المولودين فى الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين لن يتم اعتبارهم مواطنين بعد الآن.

كما شمل الأمر الأطفال المولودين لأمهات دخلن البلاد بشكل قانونى ولكن مؤقت، مثل السياح أو الطلاب الجامعيين أو العمال المؤقتين.

ويقول المعارضون لهذا القرار إنه ينتهك التعديل الـ14 من الدستور الأمريكى الذى يمنح الجنسية لأى شخص مولود على أراضى الولايات المتحدة.

وينص التعديل على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين فى الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون فى الولايات المتحدة".

وفسرت السوابق القانونية منذ فترة طويلة هذا التعديل على أنه ينطبق على كل طفل يولد فى الولايات المتحدة، مع وجود استثناءات قليلة.

وواجه أمر ترامب التنفيذى تحديا قانونيا فوريا إذ رفعت 22 ولاية بينها كاليفورنيا ونيويورك دعاوى قضائية لمنع تطبيقه.