ترامب: تعريفات جمركية ستفرض على كندا والمكسيك بدءا من فبراير المقبل

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن تعريفات جمركية ستفرض على كندا والمكسيك بدءا من فبراير المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

جدد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الخميس، تصريحاته المثيرة للجدل حول كندا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط أو غاز أو سيارات أو أخشاب كندية، ومشيرًا إلى رغبته فى ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.

وخلال مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، سويسرا، عبر رابط فيديو، قال ترامب: "سنطالب بالاحترام من الدول الأخرى... التعامل مع كندا كان صعبًا للغاية على مر السنين".

وفى وقت سابق، أشار ترامب إلى أن "إزالة الخط الافتراضى بين كندا والولايات المتحدة سيخلق شيئا عظيما"، معبرا عن محبته للكنديين، لكنه انتقد ما أسماه التكاليف الباهظة لحمايتهم. واعتبر أن كندا تمتلك موارد ومساحات شاسعة يمكن أن تعزز قوة الولايات المتحدة.

وجاء رد كندا سريعا وحاسما؛ إذ صرحت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولي، بأن بلادها "لن تتراجع أمام تهديدات ترامب"، مشيرة إلى أن كندا لن تكون أبدا جزءا من الولايات المتحدة. وأضافت أن تصريحات ترامب تعكس "عدم فهمه لما يجعل كندا قوية".