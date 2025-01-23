اليوم السابع
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الخميس، 23 يناير 2025 11:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتى الحالية

الخميس، 23 يناير 2025 06:54 م
ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتى الحالية ترامب
محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ العالم سوف يعمه السلام خلال ولايته الحالية، مواصلا: "نخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة".

وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "الإدارة السابقة تسببت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في العالم كله، وفي يومي الأول وقعت إجراءات تمنح السلطات المعنية ما تحتاجه لخفض التضخم".

وتابع: "أعلنا حالة الطوارئ في مجال الطاقة، ونعزز قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وسنقدم كثيرا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي".







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