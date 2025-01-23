ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتى الحالية

محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ العالم سوف يعمه السلام خلال ولايته الحالية، مواصلا: "نخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة".

وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "الإدارة السابقة تسببت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في العالم كله، وفي يومي الأول وقعت إجراءات تمنح السلطات المعنية ما تحتاجه لخفض التضخم".

وتابع: "أعلنا حالة الطوارئ في مجال الطاقة، ونعزز قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وسنقدم كثيرا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي".