ترامب: الإدارة السابقة تسببت فى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء فى العالم كله

محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإدارة السابقة تسببت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في العالم كله، ونخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة، والعالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية.

وأضاف خلال كلمة له فى منتدى دافوس، التى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه في يومى الأول وقعت إجراءات تمنح السلطات المعنية ما تحتاجه لخفض التضخم، وأعلنا حالة الطوارئ في مجال الطاقة.

وتابع أننا نعزز قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وسنقدم كثيرا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي، ولدينا أكثرية بالكونجرس بشقيه وسنمرر العديد من القرارات.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكى يشهد تحولا جذريا وقيمته تتصاعد بعد انتخابى.