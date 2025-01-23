ترامب: أريد لقاء الرئيس الروسي قريبا من أجل إنهاء حرب أوكرانيا

محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه يريد أن التقي قريبا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء حرب أوكرانيا، والرئيس بوتين موافق على خفض الترسانة النووية.

وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": لدينا احتياطات من الفحم والنفط والغاز أكثر من أي دولة، وسنتحرك بسرعة كبيرة من أجل تحسين الاقتصاد الأمريكي، ونريد تشجيع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم في الاستفادة من الخفض الضريبي.

وأكد ترامب للمستثمرين أنه إذا صنعتم منتجاتكم في الولايات المتحدة سيساعد هذا في تخفيض الضريبة 15%.

وتابع أنه لدية علاقة جيدة مع الرئيس الصيني وندعو بكين للمساعدة بإنهاء حرب أوكرانيا، العجز التجاري مع الصين هائل وهذا غير مقبول ولن يستمر.