انهيار عقار فى الإسماعيلية خالى من السكان دون خسائر بشرية

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد شارع الغزاوي المتفرع من شارع الجعيص بمنطقة الشهداء التابعة لحى ثان الإسماعيلية ، منذ قليل ، حادث انهيار عقار مكون من دورين، يعود ملكيته لأحد الورثة ويدعى محمد السيد عبدالهادي زغلول.



وأفادت المصادر أن العقار كان خاليًا من السكان وقت الحادث، مما ساهم في عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تم فصل المرافق عن العقار المنهار كإجراء احترازي لضمان سلامة المنطقة المحيطة. كما تم الدفع بمعدات حي ثان الإسماعيلية برئاسة المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية للعمل على رفع الأنقاض وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والمركبات.



وأكدت الجهات المختصة أن عملية إزالة المخلفات تتم وفق معايير السلامة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تحقيق للوقوف على أسباب الانهيار، وتقييم سلامة العقارات المجاورة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

