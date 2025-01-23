الهلال الأحمر الفلسطينى ينفى ادعاءات الاحتلال باستبدالها بالأونروا فى القدس

أ ش أ

نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، الادعاءات التي أوردها الإعلام العبرى بشأن فوزها بمناقصة أجرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، لاستبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فى القدس.



وأكدت الجمعية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الخميس/ - موقفها الثابت والرافض لأن تكون بديلا عن "الأونروا"، بالرغم من تواصل جهات عدة معها للقيام ببعض مهام الوكالة الأممية، أو تلقي أموال كانت مخصصة لها، وكان آخرها محاولة الصحة الإسرائيلية تسليم فرع الجمعية في القدس عيادة باب الزاوية التابعة للأونروا مقابل دعم مالي.