الكرملين: روسيا تحافظ على وتيرة عالية من النمو الاقتصادى رغم التحديات

أ ش أ

أكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف أن روسيا تواصل تحقيق وتيرة عالية من النمو الاقتصادي، رغم وجود بعض التحديات.



وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم/الخميس/ - : "نحافظ على وتيرة نمو عالية إلى حد كبير، على الرغم من وجود بعض التحديات، ولكن من المهم أن نلاحظ أن اقتصادات جميع دول العالم تواجه حاليا تحديات مماثلة ، لذلك فإن روسيا في هذه الحالة ليست استثناء".



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاقتصاد الروسي يواصل التطور بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن البلاد تعمل على تعزيز قدراتها الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية في ظل الظروف الدولية المعقدة.



ولفت إلى أنه لا يوجد أي جديد في تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.



تجدر الإشارة أن ترامب هدد موسكو بفرض إجراءات اقتصادية أكثر صرامة إذا لم توافق موسكو على إنهاء الحرب، وأشار إلى أن "اقتصاد روسيا ينهار".



وتأتي كلمات الرئيس الأمريكي، على الرغم من أن الاقتصاد الروسي نما بنحو 4% بحسب تقديرات أولية في 2024، أي بوتيرة فاقت توقعات الخبراء، كما أنه يتوقع أن ينمو بوتيرة تتراوح ما بين 2% و2.5%.