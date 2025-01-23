الكرملين: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا أصبحت أمرا معتادا

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن الكرملين يعتبر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية الصراع الأوكراني، أمرا روتينا معتادا.

وأضاف بيسكوف "لا نرى هنا أي تحول جديد في نهج الإدارة الأمريكية، حيث أن ترامب لجأ خلال ولايته الأولى إلى مسار العقوبات ضد موسكو في كثير من الأحيان"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيفرض رسوما جمركية وعقوبات جديدة على الصادرات الروسية إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا قريبا.

وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن حل الصراع الأوكراني مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن الأولوية يجب أن تكون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

وأكد أن روسيا تراقب تصريحات ترامب وأعضاء فريقه حول استعدادهم لاستعادة الاتصالات مع روسيا، وضرورة بذل كل ما هو ممكن لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.