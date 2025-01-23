اليوم السابع
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الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025.. شبورة كثيفة وتحذير من ارتفاع الأمواج

الخميس، 23 يناير 2025 04:20 م
الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025.. شبورة كثيفة وتحذير من ارتفاع الأمواج حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الجمعة 24 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد، مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

ومتوقع غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.







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