الصحة: توقيع بروتوكول لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية ومجموعة كونسرف، لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفى هليوبوليس، يأتي ذلك في إطار الحرص على النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور حسين كمال المدير العام لمجموعة كونسرف، والمدير الإقليمي لمستشفيات جامعة فيينا الدولية، بحضور الدكتورة شيماء إمام، مدير اقتصاديات الصحة بالوزارة، والدكتور شريف عبدالستار، مدير عام مستشفى هليوبوليس، والسيد أحمد ناجي، رئيس القطاع المالي والاستثمار لمجموعة كونسرف.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي في ضوء التزام الوزارة بتطوير المنظومة الصحية بما يلبّي احتياجات المجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى تقديم برنامج طبي متكامل يعتمد على البروتوكولات العلاجية الناجحة في أوروبا، مع مراعاة المتطلبات الطبية والمعايير الصحية المطبقة في مصر، يشمل ذلك تطوير أنظمة تشغيلية ومعلوماتية شاملة لجميع أقسام المستشفى، وتدريب الكوادر الفنية عليها، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية وتجديد المعدات الطبية لتوفير أفضل الخدمات العلاجية، علاوة على إنشاء برامج توأمة طبية مع مستشفيات جامعة فيينا فى العديد من التخصصات.

وتابع "عبدالغفار" أن البروتوكل يسعى إلى تأهيل المستشفى للحصول على الاعتمادات الطبية المحلية والدولية مثل (GAHAR)، و(JCI)، بالإضافة لزيادة سعة المستشفى، والتي تتضمن زيادة السعة السريرية، وعدد غرف العمليات، زيادة سعة قسم العناية الحرجة والمركزة، إلى جانب استحداث قسم متكامل لأمراض وجراحة القلب والصدر، وإنشاء وتجھیز مركز متكامل لجراحة العظام والعمود الفقري وجراحات المناظیر، وإضافة قسم متكامل لجراحات الیوم الواحد ومناظیر الجھاز الھضمي.