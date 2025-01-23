اليوم السابع
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الشرع: يجب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

الخميس، 23 يناير 2025 05:34 م
الشرع: يجب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا أحمد الشرع
محمد جمال

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قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه يجب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ونعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعيد النظر فى الأمر، مؤكدا أن العقوبات كانت مفروضة على نظام الأسد لا على الشعب السورى لذا يجب أن ترفع، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

أكد الشرع أنه لا يمكن القبول أبدا بالتقدم الإسرائيلى فى الأراضى السورية

أشار الشرع إلى أن حزب العمال الكردستانى ووحدات حماية الشعب تستغل مسألة داعش لخدمة مصلحتها الخاصة، مشيرا إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية وحدها لم تلب دعوتنا لحصر السلاح بيد السلطة.







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أحمد الشرع

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