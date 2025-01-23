الخارجية الروسية: أى تدخل للناتو فى أوكرانيا سيؤدى إلى تفاقم الوضع

أ ش أ

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، من أن موسكو تعارض بشدة نشر قوات لحلف شمال الأطلسى "ناتو" فى أوكرانيا، مشددة على أن هذا السيناريو من شأنه أن يتسبب فى خروج الوضع عن السيطرة فى أوكرانيا.



وأكدت زاخاروفا فى مؤتمر صحفى أن "أى تدخل لقوات حلف الناتو فى أوكرانيا يهدد بتأجيج الصراع وخروجه عن السيطرة. وهذا السيناريو غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية .



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "لقد أخذنا علما بتقارير حول خطط الغربيين لنشر قواتهم دعما لاتفاق سلام، على حد تعبيرهم".

واستشهدت زاخاروفا بتقرير نشرته وسائل إعلام بريطانية فى 16 يناير الجارى يفيد بأن رئيس الوزراء البريطانى والرئيس الفرنسى عقدا اجتماعا مغلقا لمناقشة إرسال قواتهما العسكرية إلى أوكرانيا "فى مهمة محتملة لحفظ السلام".



وتابعت زاخاروفا: "وفى 18 يناير، لم يستبعد وزير الدفاع الألمانى إرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا "للمساعدة فى تأمين" منطقة منزوعة السلاح معينة هناك، بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار".