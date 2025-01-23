الأردن: خطر انهيار وقف إطلاق النار فى غزة سيفتح أبواب الجحيم على المنطقة

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حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، من خطورة انهيار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن خطر انهيار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة "سيفتح أبواب الجحيم" على المنطقة بأكملها مرة أخرى.



وقال الصفدي، خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، إن هناك وقف إطلاق فى قطاع غزة والجميع مهتم بنجاحه، لكن على الجميع أن يتذكر أن التحديات كبيرة، مشيرا إلى أن مئات الناس فى قطاع غزة يفتقدون كل شيء "مدارس، مستشفيات، مساجد، منازل" داعيا إلى بذل الجهود من أجل تلبية الاحتياجات.

واعتبر أن ما حدث من تقصير خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إخفاق من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن بعض المؤشرات التى ظهرت فى الضفة الغربية مقلقة جدًا، لكن الأيام أثبتت أن المقاربة الأمنية لم تحل المشكلة.

وأكد الصفدي، أن الجميع بحاجة إلى حل سياسى ورؤية سياسية للتوصل إلى السلام وضمانه، وأن يحصل الجميع على حقوقهم المشروعة، حيث إنّ الأحداث فى الشرق الأوسط مترابطة، كما أن ما يحدث فى الشرق الأوسط لا يقتصر على الشرق الأوسط بل على جيراننا فى أوروبا.

ولفت إلى أنه إذا كانت إدارة دونالد ترامب صانعة للسلام، فسنكون إلى جانبها، مشددا على ضرورة منع تطور الأوضاع بالضفة الغربية لينزلق إلى ما حدث فى قطاع غزة، حيث إنّ الأحداث فى الضفة الغربية مقلقة جدا ليس فقط على الشرق الأوسط بل على العالم برمته.

ودعا الصفدى الجميع البحث عن حلول تلبى التطلعات المشروعة للناس قائلا: "فى الماضى كانت الحلول عبارة عن كلمات رنانة وأقوال لم تقترن بأفعال لكن توسع المستوطنات والاستيلاء على الأراضى ليس مواتيا للسلام"، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى حل الدولتين.