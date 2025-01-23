استعدادًا لرمضان.. برامج تدريبية بالحرمين الشريفين للتعامل مع التقلبات الجوية

إيمان حنا

يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق برامج تدريبية متخصصة لمنسوبي الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الهيئة، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر العاملة في الحرمين الشريفين على الاستجابة والاحترازات من الظواهر الجوية بما يحقق سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن خطط وبرامج المركز استعداداً لموسمي رمضان والحج.

وتستهدف البرامج التي ستعقد بعنوان "طرق الاستجابة للظواهر الجوية في الحرمين الشريفين وبرامج المركز وخدماته"، الفئات المعنية بإدارة الأزمات والمخاطر، والأمن والسلامة، والإعلام التوعوي والتثقيفي، إلى جانب مسؤولي إدارة الساحات والبوابات.

يتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور الرئيسية، منها استعراض التحديات المرتبطة بالظواهر الجوية، وبرامج المركز وخدماته التي تدعم جهود التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية وضمان استجابة فعّالة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المستمر بين المركز الوطني للأرصاد والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الظواهر الجوية وتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.