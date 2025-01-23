إدخال 100 شاحنة من بينها 20 شاحنة وقود عبر معبر رفح البرى إلى قطاع غزة

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صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بشمال سيناء بأن إجمالي عدد الشاحنات التي يتم إدخالها اليوم الخميس إلى قطاع غزة تبلغ 100 شاحنة من بينها 20 شاحنة وقود.

وأوضح المصدر، في تصريح له اليوم، أن الشاحنات تم إدخالها إلى منفذي العوجة وكرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة ؛ تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وأشار إلى أنه تم إدخال نحو 1400 شاحنة إلى قطاع غزة عبر بوابة منفذي العوجة التجاري وكرم أبوسالم منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ من بينها 1330 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية و70 شاحنة وقود وغاز.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ، ينفذ على ثلاث مراحل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وادخال مستلزمات إيواء النازحين الذي فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.