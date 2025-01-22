وزارة الصحة تعلن إدخال خدمة "التلى ميديسن" فى منظومة مشروع رعايات مصر

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن خط الطوارئ 137 يعمل بكفاءة عالية ويقدم كافة الخدمات الخاصة بالطوارئ والحالات الحرجة بالمجان لجميع المتصلين، مشيرة إلى أن المشروع القومى للرعايات يمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الطبية لاسيما الحرجة والعاجلة.

وقال الدكتور محمد الصدفى، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إدخال خدمة "التلى ميديسن" السريعة للكشف على الحالات الحرجة التى تعانى من الجلطات القلبية والدماغية، وذلك لاستبيان الرأى الطبى السليم فى العلاج، مشيرا إلى أن مبادرة "كل ثانية حياة" تقدم جميع خدماتها بالمجان.

وتابع الدكتور محمد الصدفى رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة: "يوجد بجميع استقبال المستشفيات طوارئ الرعايات وأجهزة تنفس صناعى يمكن للمريض البقاء فيها إذا كان يحتاج الخدمة لحين توفير سرير رعاية بشكل مستدام".

وتابع: "التواصل يكون من خلال الخط الساخن 137"، وأشار إلى أن مشروع رعايات مصر من المشروعات التى حلت مشاكل كثيرة في آليات توفير الرعايات المركزة والحضانات.