نجاح توطين صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

في خطوة هامة نحو تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، أعلنت شركة "سيجوارت" المصرية للمواسير عن بدء توطين صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو في مصر.

ويأتى هذا المشروع ضمن إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المجالات الحيوية للبنية التحتية حيث يسهم المشروع في خفض الواردات بنحو 50 مليون دولار سنويا.

ونجحت الشركة في إنتاج فلنكات السكك الحديدية والمترو باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وبنسبة 100‎%‎ بعد توطين بعض المكونات بما يساهم في تحسين جودة البنية التحتية للنقل في مصر.

علاوة على أن المصنع الجديد سيُسهم في تلبية احتياجات مشروعات تطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وتعتبر فلنكات السكك الحديدية والمترو من العناصر الأساسية في بناء وتطوير شبكات النقل الحديثة، وتستخدم في ربط قضبان السكك الحديدية وتثبيتها على الأرض لضمان استقرار الحركة وسلامتها. وتشير التوقعات إلى أن توطين صناعة هذه الفلنكات سيسهم بشكل كبير في تقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات، ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها في هذا المجال.

ووفق المؤشرات المالية حققت شركة المصرية للمواسير سيجوارت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، طفرات على جميع الأصعدة، حيث حققت الشركة 944.5 مليون جنيه إيرادات ونحو 215 مليون جنيه أرباح بنهاية عام 2024، وخاصة بعد تشغيل المصانع والإنتاج الكبير، وذلك مقارنة بتحقيق نحو 351 مليون جنيه إيرادات و18.5 مليون جنيه أرباح عام 2023 بحسب المؤشرات المتالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



ووفق المصادر فإن الدعم الكبير من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى،العضو المنتدب التنفيذي ، وراء انطلاق شركة سيجوارت، التي ضاعفت ارباحها نحو 12 مرة وإيراداتها 3 مرات في عام واحد فقط، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة القابضة فى تعظيم تلك الشركات وأصولها، وفى ظل الدعم الكبير من المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام.