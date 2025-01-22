اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يناير 2025 07:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لسكان الجيزة.. تعرف على أماكن وحدات المرور المتنقلة لتسهيل تراخيص السيارات

الأربعاء، 22 يناير 2025 06:15 ص
لسكان الجيزة.. تعرف على أماكن وحدات المرور المتنقلة لتسهيل تراخيص السيارات سيارة مرور متنقلة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سهلت إدارة المرور على المواطنين استخراج التراخيص من خلال مجموعة من الوحدات الإلكترونية والمتنقلة فى محافظة الجيزة، بهدف تخفيف الزحام على الوحدات المتواجدة فى قطاعاتها، ومن تلك الوحدات الجديدة:

أولا: وحدات المرور الإلكترونية:

- ​​​(داندى مول).

-​​ ​(ميدان الحصرى - موقف الحافلات).

 

ثانيا: خدمات الشباك الواحد:

​(وحدة تراخيص العجوزة). ​

 

ثالثا: وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة:

- متنقلة ​الدقى وتتواجد تلك الواحدات بأماكن:

(نادى الصيد بالدقى - ميدان الثورة بالدقى - نادى الزمالك).

 

- متنقلة مدينة 6 أكتوبروتتواجد تلك الواحدات بأماكن:

(ميدان أركان بالشيخ زايد - حدائق الأهرام).







مشاركة

ادارة المرور

اخبار الحوادث

محافظة الجيزة

اخبار عاجلة

وحدات التراخيص

وحدات متنقلة

تراخيص السيارات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة