لسكان الجيزة.. تعرف على أماكن وحدات المرور المتنقلة لتسهيل تراخيص السيارات

سهلت إدارة المرور على المواطنين استخراج التراخيص من خلال مجموعة من الوحدات الإلكترونية والمتنقلة فى محافظة الجيزة، بهدف تخفيف الزحام على الوحدات المتواجدة فى قطاعاتها، ومن تلك الوحدات الجديدة:
أولا: وحدات المرور الإلكترونية:
- (داندى مول).
- (ميدان الحصرى - موقف الحافلات).
ثانيا: خدمات الشباك الواحد:
(وحدة تراخيص العجوزة).
ثالثا: وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة:
- متنقلة الدقى وتتواجد تلك الواحدات بأماكن:
(نادى الصيد بالدقى - ميدان الثورة بالدقى - نادى الزمالك).
- متنقلة مدينة 6 أكتوبروتتواجد تلك الواحدات بأماكن:
(ميدان أركان بالشيخ زايد - حدائق الأهرام).